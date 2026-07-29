Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’557 -0.1%  SPI 20’391 -0.1%  Dow 52’747 1.0%  DAX 25’433 -0.1%  Euro 0.9341 0.1%  EStoxx50 6’263 -0.4%  Gold 4’028 0.0%  Bitcoin 52’915 1.2%  Dollar 0.8201 0.1%  Öl 88.3 5.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Logitech2575132Sika41879292Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
UBS AG bescheinigt Neutral für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie
Ausblick: Rivian Automotive gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Hermès-Aktie verliert dennoch zweistellig: Geschäfte ziehen wieder an
Ausblick: Apple informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
EssilorLuxottica-Aktie dennoch in Rot: Deutliches Wachstum in der ersten Jahreshälfte
Suche...
ETF Sparplan

Strategic Education Aktie 42985312 / US86272C1036

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

29.07.2026 12:48:27

Strategic Education, Inc. Bottom Line Climbs In Q2

Strategic Education
71.50 EUR 0.00%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Strategic Education, Inc. (STRA) revealed a profit for its second quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line came in at $37.16 million, or $1.71 per share. This compares with $32.33 million, or $1.37 per share, last year.

Excluding items, Strategic Education, Inc. reported adjusted earnings of $38.33 million or $1.76 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 4.9% to $337.26 million from $321.47 million last year.

Strategic Education, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $37.16 Mln. vs. $32.33 Mln. last year. -EPS: $1.71 vs. $1.37 last year. -Revenue: $337.26 Mln vs. $321.47 Mln last year.

In eigener Sache

Trading Signals: Galderma: Nach der SMI-Premiere lockt das Comeback

Nach dem Aufstieg in die Börsenelite geriet die Aktie zunächst unter Druck. Starke Quartalszahlen, der rasante Aufstieg von Nemluvio und ein angehobener Ausblick sprechen nun jedoch wieder für höhere Kurse.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Strategic Education Inc Registered Shs

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?