Stratégie de développement de 12 000 logements sociaux et abordables - La Ville de Montréal collabore au développement de logements sociaux dans Ville-Marie

MONTRÉAL, le 13 juin 2019 /CNW Telbec/ - Mme Valérie Plante, mairesse de Montréal, et M. Robert Beaudry, responsable du développement économique et commercial, de l'habitation et du design au comité exécutif, annoncent la vente d'un terrain municipal au centre-ville qui hébergera un futur projet de logements sociaux et communautaires.

« L'habitation est une priorité pour notre Administration et nous avons développé des outils et des programmes afin d'améliorer la qualité de vie de toutes les Montréalaises et de tous les Montréalais. Nous avons lancé notre stratégie de développement de 12 000 logements sociaux et abordables afin de développer des logements sociaux sur notre territoire et ainsi offrir un toit décent, confortable et accessible aux résidentes et résidents », affirme Mme Plante.

Le terrain vacant situé au nord de l'avenue Viger, entre les rues Saint-Timothée et Saint-André, sera vendu à Dianova Québec, un organisme à but non lucratif qui œuvre depuis 2008 à aider des personnes vulnérables à retrouver leur autonomie. L'organisation compte y construire un immeuble résidentiel de quatre étages comportant 25 logements sociaux et communautaires.

« Le projet de Dianova Québec permettra de construire un immeuble de logements sociaux où une clientèle vulnérable pourra y trouver son nouveau chez soi tout en consolidant la trame urbaine du secteur. Ce projet est un bon exemple des actions entreprises par la Ville pour créer des opportunités de développement, mais aussi pour aménager des quartiers vivants, mixtes et conviviaux », souligne M. Beaudry.

Le financement du projet de logements sociaux et communautaires provient en partie du programme AccèsLogis Québec de la Société d'habitation du Québec. La Ville de Montréal a approuvé une subvention exceptionnelle d'un montant de plus de 1 000 000$ à Dianova Québec pour la réalisation de ce projet de logement social. Ce financement est conditionnel à l'approbation de l'engagement définitif du projet par la Société d'habitation du Québec et par le conseil d'agglomération de Montréal. Il permettra de mettre en place les conditions de réussite du projet.

La construction de l'immeuble devrait débuter au cours des prochains mois.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif