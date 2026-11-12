Stran Company präsentierte Quartalsergebnisse

Stran Company veröffentlichte am 10.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Stran Company in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8.16 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 28.1 Millionen USD im Vergleich zu 26.0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch