Stran Company legte Quartalsergebnis vor

Stran Company veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0.02 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Stran Company 0.030 USD je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat Stran Company 33.4 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2.39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 32.6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch