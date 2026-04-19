Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’427 1.9%  SPI 18’875 2.0%  Dow 49’447 1.8%  DAX 24’702 2.3%  Euro 0.9201 -0.3%  EStoxx50 6’058 2.1%  Gold 4’834 1.0%  Bitcoin 60’576 3.0%  Dollar 0.7816 -0.2%  Öl 92.0 -6.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Tesla-Aktie unter Beobachtung: Robotaxis fahren jetzt auch in Dallas und Houston
Krypto-Krise 2026: Bitcoin-Wale stemmen sich gegen hohe Verluste - droht ein weiterer Absturz?
Nach Kursrückgang: Jefferies setzt auf wenig beachtete KI-Aktien - NVIDIA bleibt aussen vor
Gold, Öl & Co. in KW 16: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
So viel Verlust hätte eine Aptos-Investition von vor 1 Jahr eingebracht
Suche...
Plus500 Depot
19.04.2026 11:39:36

Strafprozess gegen die Usbekin Karimowa und eine Genfer Privatbank

(von Delphine Gendre, Keystone-SDA)

Bellinzona (awp/sda) - Vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona beginnt am 27. April der Prozess gegen die Tochter des früheren Präsidenten Usbekistans. Gulnara Karimowa wird beschuldigt, der Kopf einer kriminellen Organisation gewesen zu sein. Angeklagt ist auch eine Privatbank.

Auf der Anklagebank sitzen nebst der bald 54-jährigen Karimowa ein ehemaliger Vermögensverwalter der Genfer Privatbank Lombard Odier und die Bank selbst. Der Bank wird vorgeworfen, keine ausreichenden organisatorischen Vorkehrungen zur Verhinderung von Geldwäscherei getroffen zu haben.

Mitangeklagt ist auch die frühere rechte Hand Karimowas. Dem russisch-usbekischen Doppelbürger wird Beteiligung und Unterstützung einer kriminellen Organisation, Urkundenfälschung, Geldwäscherei und Beihilfe zur Bestechung fremder Amtsträger vorgeworfen.

Die Geldwäscherei erstreckt sich gemäss der Anklageschrift der Bundesanwaltschaft (BA) auf die Zeit von 2005 bis 2012. Im Einzelnen wird Karimowa vorgeworfen, über Strohmänner mehr als 30 Bankkonten bei Schweizer Finanzinstituten eröffnet zu haben.

Aus Straftaten stammende Gelder sollen darüber transferiert worden sein, um ihre kriminelle Herkunft zu verschleiern. Die gewaschene Summe beträgt mutmasslich mehrere hundert Millionen Dollar und Euro.

Als Ministerin eingesetzt

Die fraglichen Gelder sollen insbesondere aus Bestechungsgeldern stammen. Karimowas Vater, Islam Karimow, regierte Usbekistan nach dem Zerfall der Sowjetunion mehr als 25 Jahre lang mit eiserner Hand.

Seine Tochter bekleidete mehrere öffentliche Ämter. In der Schweiz war sie zwischen 2008 und 2013 als ständige Vertreterin Usbekistans bei den Vereinten Nationen in Genf tätig. In Usbekistan bekleidete sie verschiedene Ministerämter.

Angesichts ihrer hohen Position in der usbekischen Regierung war Karimowa juristisch betrachtet Amtsträgerin. In dieser Eigenschaft soll sie laut BA Bestechungsgelder von Telekommunikationsunternehmen gefordert und angenommen haben, um ihnen Zugang zum usbekischen Markt zu verschaffen. In diesem Kontext wird ihr ungetreue Geschäftsbesorgung und passive Bestechung vorgeworfen.

Decknamen verwendet

Die interne Struktur, die Arbeitsweise und das errichtete System glichen den Mechanismen einer kriminellen Vereinigung. So verwendeten die einzelnen Mitglieder beispielsweise Decknamen bei ihrer Kommunikation.

Der Anklageschrift zufolge soll die Organisation ihre Aktivitäten über einen langen Zeitraum hinweg mithilfe einer komplexen Struktur betrieben haben. Sie setzte Scheinverträge auf, um den transferierten Geldern einen legalen Anschein zu verleihen. Zudem wurden Strohmänner eingesetzt, um die tatsächliche Begünstigte der Gelder zu verschleiern - Gulnara Karimowa.

Es ist nicht das erste mal, dass die Usbekin vor Gericht steht. Nach dem Tod ihres Vaters im Jahr 2016 wurde sie von den Behörden ihres Landes wegen Korruption strafrechtlich verfolgt und 2020 zu 13 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt.

Mangelnde Vorkehrungen

Der Genfer Privatbank wirft die BA vor, einen Teil der in die Schweiz transferierten Gelder entgegengenommen zu haben. Diese sollen auf ein Konto einer Gesellschaft überwiesen worden sein, an deren Spitze Karimowas rechte Hand stand.

Die Bank habe nicht alle Massnahmen ergriffen, um Geldwäscherei zu verhindern. Die BA wirft ihr organisatorische Mängel vor, wie etwa zu viele und zu unübersichtliche interne Richtlinien.

Zudem habe das Finanzinstitut die Aktivitäten ihres Vermögensverwalters nicht ausreichend kontrolliert, der in voller Kenntnis der Sachlage Konten im Namen von wirtschaftlich Berechtigten eröffnet habe, die nicht die Begünstigten der Konten waren.

Der Mitarbeiter soll zwischen 2008 und 2012 neun Konten für verschiedene usbekische Begünstigte eröffnet haben, obwohl er wusste, dass die Begünstigte dieser Konten Karimowa war. Er soll die Mitglieder der kriminellen Organisation 2006 kennengelernt haben.

Die BA wirft ihm zudem vor, gewusst zu haben, dass die Gelder zwecks Geldwäscherei auf die Konten überwiesen worden waren. Diese machten neun Zehntel seines Portfolios aus, was einem Betrag von 470 Millionen Franken entspricht.

Die Staatsanwaltschaft wird ihre Anträge anlässlich der Hauptverhandlung stellen. Der Prozess dauert rund einen Monat. (SK.2023.42)

mk/

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Top-Aktien unter Druck – jetzt Chancen für langfristige Anleger? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Diese Aktien & Themen stehen im Fokus:

Tech-Giganten unter Druck
– Microsoft: Rücksetzer trotz starker Marktposition – Chance durch niedrigere Bewertung?
– SAP: KI als Risiko für das Geschäftsmodell?
– Oracle: Deutlicher Kursverlust bei gleichzeitig attraktiver Bewertung
– Meta Platforms: Hohe KI-Investitionen & neue Monetarisierungsmöglichkeiten (z. B. WhatsApp)

️ Konsum & Marken unter Druck
– Nike: Sinkende Nachfrage, steigende Konkurrenz aber starke Marke
– Amazon: Hohe Investitionen drücken Gewinne langfristig trotzdem spannend?

Weitere Value-Kandidaten
– PayPal: Stark gefallen – Turnaround möglich?
– Constellation Software: Hidden Champion mit einzigartigem Geschäftsmodell

Das grosse Thema:
Viele dieser Unternehmen investieren massiv in KI, Cloud und Zukunftstechnologien, was kurzfristig die Gewinne belastet, aber langfristig enorme Chancen bieten kann.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Top-Aktien unter Druck – jetzt Chancen für langfristige Anleger? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

17.04.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 20.50% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ams-OSRAM
17.04.26 Anleger halten sich zurück
17.04.26 SG-Marktüberblick: 17.04.2026
17.04.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Gelingt der Ausbruch?
17.04.26 Top-Aktien unter Druck – jetzt Chancen für langfristige Anleger? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
16.04.26 Giganten unter Druck: United Airlines prüft Übernahme von American Airlines
16.04.26 Julius Bär: 11.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (80%) auf Autoneum Holding AG
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’877.71 19.96 B94SVU
Short 14’159.92 13.87 B0PS9U
Short 14’698.11 8.84 S1MBTU
SMI-Kurs: 13’426.72 17.04.2026 17:31:42
Long 12’816.26 19.96 SJYBLU
Long 12’531.42 13.94 S33BNU
Long 11’989.25 8.90 SNLBQU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
KW 16: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
KW 16: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Buffett-Schock: 5 Worte des Star-Investors, die Anleger nicht übersehen sollten
BYD-Aktie vor möglichem Kursschub: Tesla-Konkurrent plant ambitionierte Exportoffensive für 2026
Fulminanter Börsenstart: Centiel-Aktie mit zweistelligem Anstieg am ersten Handelstag
Neue Eskalation: Iran macht Öffnung der Strasse von Hormus rückgängig
Nordex-Aktie in Grün: Windanlagenbauer Nordex verzeichnet weniger Bestellungen
NVIDIA-Aktie unter Beobachtung: KI-Experten üben Kritik nach SchedMD-Übernahme
Krypto-Krise 2026: Bitcoin-Wale stemmen sich gegen hohe Verluste - droht ein weiterer Absturz?

Top-Rankings

KW 16: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 16: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 16: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.