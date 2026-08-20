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20.08.2026 06:37:00
Stp I stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Stp I hat sich am 17.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.01 THB. Im Vorjahresquartal hatten 0.050 THB je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Stp I in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3.52 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 959.5 Millionen THB im Vergleich zu 926.9 Millionen THB im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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