Stp I hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.03 THB. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.040 THB je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 36.96 Prozent auf 545.4 Millionen THB. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 865.2 Millionen THB gelegen.

Redaktion finanzen.ch