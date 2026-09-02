STOXX-Handel: STOXX 50 zum Handelsstart in der Gewinnzone

Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0.06 Prozent fester bei 5’412.89 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.037 Prozent auf 5’407.74 Punkte an der Kurstafel, nach 5’409.76 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 5’405.12 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5’418.44 Punkten lag.

STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn sank der STOXX 50 bereits um 1.04 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wies der STOXX 50 5’454.39 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 02.06.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 5’189.45 Punkten. Der STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 02.09.2025, mit 4’509.93 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 9.19 Prozent nach oben. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4’674.85 Zähler.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Intesa Sanpaolo (+ 1.53 Prozent auf 6.69 EUR), National Grid (+ 0.82 Prozent auf 11.74 GBP), Deutsche Telekom (+ 0.70 Prozent auf 28.58 EUR), Roche (+ 0.55 Prozent auf 349.40 CHF) und UBS (+ 0.48 Prozent auf 44.35 CHF). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil Unilever (-0.97 Prozent auf 47.65 GBP), SAP SE (-0.94 Prozent auf 182.52 EUR), Rio Tinto (-0.94 Prozent auf 75.10 GBP), RELX (-0.80 Prozent auf 26.11 GBP) und Rheinmetall (-0.78 Prozent auf 1’071.40 EUR).

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 1’513’745 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 559.550 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Die BP-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten inne. Unter den Aktien im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.71 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch