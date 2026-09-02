Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’341 0.0%  SPI 20’163 0.1%  Dow 53’130 0.7%  DAX 25’870 -0.4%  Euro 0.9425 0.2%  EStoxx50 6’368 0.0%  Gold 4’384 1.3%  Bitcoin 62’847 -0.2%  Dollar 0.8133 0.2%  Öl 94.2 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Roche149905998Nestlé3886335Novartis1200526Amrize143013422Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Aktien von BYD und Xiaomi: Bernstein sieht trotz Kurszielsenkung weiteres Potenzial
Deutsche Telekom-Aktie unter Druck: Konzern stellt Vorstand für nächste Generation neu auf
Aktie stabil: Chevron bestätigt Ausbau in Venezuela
BP-Aktie verliert: Ian Tyler nach Übergangslösung dauerhaft zum Chairman berufen
E.ON-Aktie fällt: Britische CMA prüft mögliche Wettbewerbsbeschränkung
Suche...

Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

STOXX-Handel im Fokus 02.09.2026 09:28:14

STOXX-Handel: STOXX 50 zum Handelsstart in der Gewinnzone

STOXX-Handel: STOXX 50 zum Handelsstart in der Gewinnzone

Das macht das Börsenbarometer in Europa morgens.

Deutsche Telekom
26.68 CHF 0.18%
Kaufen Verkaufen

Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0.06 Prozent fester bei 5’412.89 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.037 Prozent auf 5’407.74 Punkte an der Kurstafel, nach 5’409.76 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 5’405.12 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5’418.44 Punkten lag.

STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn sank der STOXX 50 bereits um 1.04 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wies der STOXX 50 5’454.39 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 02.06.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 5’189.45 Punkten. Der STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 02.09.2025, mit 4’509.93 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 9.19 Prozent nach oben. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4’674.85 Zähler.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Intesa Sanpaolo (+ 1.53 Prozent auf 6.69 EUR), National Grid (+ 0.82 Prozent auf 11.74 GBP), Deutsche Telekom (+ 0.70 Prozent auf 28.58 EUR), Roche (+ 0.55 Prozent auf 349.40 CHF) und UBS (+ 0.48 Prozent auf 44.35 CHF). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil Unilever (-0.97 Prozent auf 47.65 GBP), SAP SE (-0.94 Prozent auf 182.52 EUR), Rio Tinto (-0.94 Prozent auf 75.10 GBP), RELX (-0.80 Prozent auf 26.11 GBP) und Rheinmetall (-0.78 Prozent auf 1’071.40 EUR).

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 1’513’745 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 559.550 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Die BP-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten inne. Unter den Aktien im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.71 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Alle STOXX 50-Werte im Überblick
Zu allen Marktberichten
Tops und Flops im STOXX 50

Bildquelle: nito / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?

Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu SAP SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten