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20.10.2026 09:28:14
STOXX-Handel STOXX 50 startet mit Verlusten
Der STOXX 50 fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Dienstag in die Verlustzone.
Um 09:11 Uhr fällt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0.38 Prozent auf 5’340.18 Punkte zurück. Zuvor ging der STOXX 50 0.288 Prozent schwächer bei 5’345.29 Punkten in den Handel, nach 5’360.74 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 5’346.67 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5’337.83 Punkten erreichte.
STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, betrug der STOXX 50-Kurs 5’308.86 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 20.07.2026, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 5’370.00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.10.2025, bewegte sich der STOXX 50 bei 4’792.48 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 7.73 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des STOXX 50 steht derzeit bei 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’674.85 Punkten verzeichnet.
Die Tops und Flops im STOXX 50
Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell SAP SE (+ 1.61 Prozent auf 203.05 EUR), Roche (+ 1.16 Prozent auf 384.50 CHF), Novartis (+ 0.90 Prozent auf 125.32 CHF), GSK (+ 0.73 Prozent auf 18.69 GBP) und Nestlé (+ 0.73 Prozent auf 83.15 CHF). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-5.01 Prozent auf 70.96 CHF), Siemens (-3.17 Prozent auf 257.75 EUR), Siemens Energy (-2.57 Prozent auf 129.72 EUR), Rheinmetall (-2.32 Prozent auf 1’035.20 EUR) und Rolls-Royce (-1.68 Prozent auf 13.09 GBP).
STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Die Barclays-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 824’618 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 569.339 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier soll ein KGV von 6.19 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.42 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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