STOXX-Handel: STOXX 50 mittags mit positivem Vorzeichen

Der STOXX 50 legt im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0.56 Prozent auf 5’471.98 Punkte zu. In den Freitagshandel ging der STOXX 50 0.295 Prozent fester bei 5’457.66 Punkten, nach 5’441.59 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 5’476.78 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5’457.66 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verlor der STOXX 50 bereits um 0.191 Prozent. Vor einem Monat, am 28.07.2026, wurde der STOXX 50 auf 5’439.22 Punkte taxiert. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 28.05.2026, den Stand von 5’186.20 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.08.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4’581.75 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 10.39 Prozent nach oben. Bei 5’572.96 Punkten erreichte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 4’674.85 Punkte.

STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit Richemont (+ 1.65 Prozent auf 194.20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.49 Prozent auf 80.46 CHF), Enel (+ 1.47 Prozent auf 9.48 EUR), Siemens (+ 1.38 Prozent auf 290.90 EUR) und Allianz (+ 1.21 Prozent auf 450.60 EUR). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen RELX (-1.20 Prozent auf 26.36 GBP), SAP SE (-0.91 Prozent auf 188.16 EUR), BAT (-0.51 Prozent auf 41.31 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-0.45 Prozent auf 89.40 GBP) und Nestlé (-0.39 Prozent auf 78.21 CHF).

STOXX 50-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Aktuell weist die BP-Aktie das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 3’390’891 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 577.202 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Fokus

Im STOXX 50 verzeichnet die BP-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.60 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch