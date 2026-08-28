Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’400 0.1%  SPI 20’271 0.0%  Dow 53’560 0.0%  DAX 26’570 0.8%  Euro 0.9377 0.0%  EStoxx50 6’486 1.0%  Gold 4’459 -3.1%  Bitcoin 62’612 -3.0%  Dollar 0.8091 0.6%  Öl 89.3 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882NVIDIA994529On113454047Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Stadler Rail217818
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
KW 35: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Q2-Depot von Fisher Asset Management: Zukäufe bei NVIDIA, Caterpillar sticht heraus
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Zwischen Sondervermögen und Emittentenrisiko: ETFs und ETNs im Check
Zins-Dilemma der Fed: Warum der KI-Boom die Inflation nicht stoppt - und was das für Anleger bedeutet
Suche...
Plus500 Depot

Siemens Aktie 827766 / DE0007236101

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

STOXX 50-Entwicklung 28.08.2026 12:26:12

STOXX-Handel: STOXX 50 mittags mit positivem Vorzeichen

STOXX-Handel: STOXX 50 mittags mit positivem Vorzeichen

Der STOXX 50 notiert derzeit im Plus.

Siemens
272.20 CHF 1.02%
Kaufen Verkaufen

Der STOXX 50 legt im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0.56 Prozent auf 5’471.98 Punkte zu. In den Freitagshandel ging der STOXX 50 0.295 Prozent fester bei 5’457.66 Punkten, nach 5’441.59 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 5’476.78 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5’457.66 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verlor der STOXX 50 bereits um 0.191 Prozent. Vor einem Monat, am 28.07.2026, wurde der STOXX 50 auf 5’439.22 Punkte taxiert. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 28.05.2026, den Stand von 5’186.20 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.08.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4’581.75 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 10.39 Prozent nach oben. Bei 5’572.96 Punkten erreichte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 4’674.85 Punkte.

STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit Richemont (+ 1.65 Prozent auf 194.20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.49 Prozent auf 80.46 CHF), Enel (+ 1.47 Prozent auf 9.48 EUR), Siemens (+ 1.38 Prozent auf 290.90 EUR) und Allianz (+ 1.21 Prozent auf 450.60 EUR). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen RELX (-1.20 Prozent auf 26.36 GBP), SAP SE (-0.91 Prozent auf 188.16 EUR), BAT (-0.51 Prozent auf 41.31 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-0.45 Prozent auf 89.40 GBP) und Nestlé (-0.39 Prozent auf 78.21 CHF).

STOXX 50-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Aktuell weist die BP-Aktie das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 3’390’891 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 577.202 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Fokus

Im STOXX 50 verzeichnet die BP-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.60 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 6.7983 15.12.2028 156216263
Long 11.7971 17.12.2027 156216259
Long 802.2 18.09.2026 156215621
Typ Hebel Verfall Valor
Short 11.2986 19.03.2027 155830621
Short 160.44 18.09.2026 155830615
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4278 11.36 159013271
Long 12.3415 5.94 157436157
Long 17.4391 3.50 159232051
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.1625 10.73 157036029
Short 9.55 7.28 157689040
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -55.57 134029532
Long 8 -26.27 152739223
Long 12 -20.58 152989412
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Weitere Links:

Tops und Flops im STOXX 50
Alle STOXX 50-Werte im Überblick
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: nito / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm

Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Siemens AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten