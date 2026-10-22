STOXX-Handel STOXX 50 liegt zum Start des Donnerstagshandels im Minus

Am Donnerstag bewegt sich der STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0.96 Prozent tiefer bei 5’357.42 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.151 Prozent auf 5’401.42 Punkte an der Kurstafel, nach 5’409.60 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des STOXX 50 betrug 5’357.42 Punkte, das Tageshoch hingegen 5’401.42 Zähler.

STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang Verluste von 0.635 Prozent. Vor einem Monat, am 22.09.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5’361.12 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 22.07.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5’439.90 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 22.10.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4’770.14 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 8.07 Prozent nach oben. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 5’572.96 Punkten. Bei 4’674.85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Nestlé (+ 2.20 Prozent auf 85.31 CHF), London Stock Exchange (LSE) (+ 2.05 Prozent auf 89.70 GBP), Unilever (+ 0.98 Prozent auf 48.67 GBP), SAP SE (+ 0.89 Prozent auf 210.50 EUR) und BP (+ 0.88 Prozent auf 6.23 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Siemens Energy (-3.32 Prozent auf 129.20 EUR), Barclays (-2.59 Prozent auf 4.08 GBP), Siemens (-2.57 Prozent auf 259.90 EUR), Rolls-Royce (-2.55 Prozent auf 12.94 GBP) und ABB (Asea Brown Boveri) (-2.48 Prozent auf 70.06 CHF).

Die teuersten STOXX 50-Konzerne

Das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die Barclays-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 1’304’224 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 560.937 Mrd. Euro im STOXX 50 den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5.93 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.42 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch