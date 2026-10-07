STOXX-Handel STOXX 50 legt zum Start den Rückwärtsgang ein

Der STOXX 50 sinkt im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0.41 Prozent auf 5’312.79 Punkte. In den Mittwochshandel ging der STOXX 50 0.111 Prozent leichter bei 5’328.96 Punkten, nach 5’334.87 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 5’328.96 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5’311.02 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verlor der STOXX 50 bereits um 0.184 Prozent. Vor einem Monat, am 07.09.2026, wurde der STOXX 50 auf 5’432.97 Punkte taxiert. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 07.07.2026, den Stand von 5’421.43 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.10.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4’749.70 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 7.17 Prozent nach oben. Bei 5’572.96 Punkten erreichte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 4’674.85 Punkte.

STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit BAT (+ 0.73 Prozent auf 40.28 GBP), Novartis (+ 0.65 Prozent auf 117.94 CHF), Deutsche Telekom (+ 0.57 Prozent auf 26.56 EUR), Roche (+ 0.49 Prozent auf 351.50 CHF) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0.34 Prozent auf 36.64 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen Siemens (-1.90 Prozent auf 273.70 EUR), Siemens Energy (-1.90 Prozent auf 144.64 EUR), HSBC (-1.28 Prozent auf 14.53 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (-1.26 Prozent auf 81.54 CHF) und National Grid (-1.22 Prozent auf 11.37 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Aktuell weist die BP-Aktie das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 560’858 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 638.329 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Fokus

Im STOXX 50 verzeichnet die BP-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.92 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch