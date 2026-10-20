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STOXX-Handel im Blick 20.10.2026 15:58:14

STOXX-Handel STOXX 50 fällt nachmittags zurück

STOXX-Handel STOXX 50 fällt nachmittags zurück

Derzeit ziehen sich die Anleger in Europa zurück.

ABB
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Am Dienstag verliert der STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX 0.45 Prozent auf 5’336.67 Punkte. In den Handel ging der STOXX 50 0.288 Prozent tiefer bei 5’345.29 Punkten, nach 5’360.74 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5’346.67 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5’319.17 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bewegte sich der STOXX 50 bei 5’308.86 Punkten. Der STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 20.07.2026, bei 5’370.00 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 20.10.2025, den Wert von 4’792.48 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 7.66 Prozent. In diesem Jahr markierte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’674.85 Punkten verzeichnet.

Die Tops und Flops im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell Roche (+ 2.08 Prozent auf 388.00 CHF), National Grid (+ 1.89 Prozent auf 12.12 GBP), Novartis (+ 1.35 Prozent auf 125.88 CHF), AstraZeneca (+ 1.23 Prozent auf 125.52 GBP) und GSK (+ 1.08 Prozent auf 18.75 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-5.65 Prozent auf 70.48 CHF), Siemens Energy (-3.44 Prozent auf 128.56 EUR), Siemens (-3.14 Prozent auf 257.85 EUR), Rio Tinto (-2.93 Prozent auf 65.18 GBP) und UniCredit (-2.77 Prozent auf 72.34 EUR).

Welche STOXX 50-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im STOXX 50 sticht die Barclays-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 11’715’935 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 569.339 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier wird ein KGV von 6.19 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.42 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12’954.19 8.98 SRDBIU
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