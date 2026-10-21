STOXX-Handel: STOXX 50 bewegt schlussendlich im Plus

Zum Handelsende notierte der STOXX 50 im STOXX-Handel 1.13 Prozent höher bei 5’408.23 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0.283 Prozent fester bei 5’363.06 Punkten in den Handel, nach 5’347.95 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5’410.79 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5’354.53 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der STOXX 50 bereits um 0.307 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.09.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5’365.18 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.07.2026, stand der STOXX 50 noch bei 5’408.52 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.10.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4’792.61 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 9.10 Prozent. Bei 5’572.96 Punkten markierte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4’674.85 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit SAP SE (+ 3.52 Prozent auf 208.65 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 2.99 Prozent auf 6.06 EUR), Airbus SE (+ 2.70 Prozent auf 198.88 EUR), Siemens Energy (+ 2.55 Prozent auf 133.64 EUR) und Siemens (+ 2.50 Prozent auf 266.75 EUR). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Rheinmetall (-3.23 Prozent auf 1’020.00 EUR), Unilever (-1.70 Prozent auf 48.20 GBP), Rio Tinto (-0.96 Prozent auf 64.82 GBP), Deutsche Telekom (-0.86 Prozent auf 25.50 EUR) und BAT (-0.72 Prozent auf 43.87 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 den grössten Börsenwert aufweisen

Im STOXX 50 weist die Barclays-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 27’913’290 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 576.585 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Mitglieder

Im STOXX 50 hat die BP-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.40 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch