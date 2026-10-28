|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|STOXX 50 im Fokus
|
28.10.2026 12:26:46
STOXX-Handel STOXX 50 am Mittwochmittag in Rot
Der STOXX 50 verliert am dritten Tag der Woche an Boden.
Um 12:10 Uhr steht im STOXX-Handel ein Minus von 0.41 Prozent auf 5’349.45 Punkte an der STOXX 50-Kurstafel. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0.141 Prozent auf 5’378.98 Punkte an der Kurstafel, nach 5’371.41 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 5’378.98 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5’346.16 Punkten erreichte.
STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verzeichnet der STOXX 50 bislang Gewinne von 0.701 Prozent. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 28.09.2026, den Wert von 5’357.91 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.07.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5’439.22 Punkten auf. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 28.10.2025, den Wert von 4’787.16 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 7.91 Prozent aufwärts. 5’572.96 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’674.85 Zählern erreicht.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50
Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell Siemens Energy (+ 3.34 Prozent auf 132.88 EUR), Barclays (+ 2.04 Prozent auf 4.31 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.79 Prozent auf 72.78 CHF), Siemens (+ 0.53 Prozent auf 267.60 EUR) und BP (+ 0.20 Prozent auf 6.14 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen GSK (-6.84 Prozent auf 17.92 GBP), Unilever (-2.83 Prozent auf 47.54 GBP), SAP SE (-1.67 Prozent auf 209.60 EUR), Roche (-1.48 Prozent auf 393.10 CHF) und UBS (-1.11 Prozent auf 38.41 CHF).
Die teuersten Konzerne im STOXX 50
Im STOXX 50 weist die Barclays-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 6’227’513 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 566.564 Mrd. Euro den grössten Anteil.
STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier wird ein KGV von 6.15 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.33 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung
Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.Weiterlesen!
Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs
|
28.10.26
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Börse London: FTSE 100 bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.ch)
|
28.10.26
|STOXX 50-Handel aktuell: Das macht der STOXX 50 aktuell (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Mittwochshandel in London: FTSE 100 am Mittwochnachmittag in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Arzneihersteller GSK wächst - Träges Impfstoffgeschäft belastet Aktie (AWP)
|
28.10.26
|STOXX-Handel STOXX 50 am Mittwochmittag in Rot (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Verluste in London: So entwickelt sich der FTSE 100 aktuell (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu GSK PLC Registered Shs
|06:57
|GSK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|28.10.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:57
|GSK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|28.10.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|28.10.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|GSK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.10.26
|GSK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.10.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:57
|GSK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|GSK Neutral
|UBS AG
|13.10.26
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
ABB am 28.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5’368.46
|-0.05%
Börse aktuell - Live TickerVor EZB-Zinsentscheid: SMI und DAX fester erwartet -- Asiens Börsen freundlich - Nikkei stark
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden am Donnerstag mit Gewinnen erwartet. An den Börsen in Fernost geht es am Donnerstag uneinheitlich zu.