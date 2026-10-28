STOXX-Handel STOXX 50 am Mittwochmittag in Rot

Um 12:10 Uhr steht im STOXX-Handel ein Minus von 0.41 Prozent auf 5’349.45 Punkte an der STOXX 50-Kurstafel. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0.141 Prozent auf 5’378.98 Punkte an der Kurstafel, nach 5’371.41 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 5’378.98 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5’346.16 Punkten erreichte.

STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der STOXX 50 bislang Gewinne von 0.701 Prozent. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 28.09.2026, den Wert von 5’357.91 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.07.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5’439.22 Punkten auf. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 28.10.2025, den Wert von 4’787.16 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 7.91 Prozent aufwärts. 5’572.96 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’674.85 Zählern erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell Siemens Energy (+ 3.34 Prozent auf 132.88 EUR), Barclays (+ 2.04 Prozent auf 4.31 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.79 Prozent auf 72.78 CHF), Siemens (+ 0.53 Prozent auf 267.60 EUR) und BP (+ 0.20 Prozent auf 6.14 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen GSK (-6.84 Prozent auf 17.92 GBP), Unilever (-2.83 Prozent auf 47.54 GBP), SAP SE (-1.67 Prozent auf 209.60 EUR), Roche (-1.48 Prozent auf 393.10 CHF) und UBS (-1.11 Prozent auf 38.41 CHF).

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Im STOXX 50 weist die Barclays-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 6’227’513 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 566.564 Mrd. Euro den grössten Anteil.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier wird ein KGV von 6.15 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.33 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch