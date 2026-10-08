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STOXX 50 im Fokus 08.10.2026 15:58:16

STOXX-Handel STOXX 50 am Donnerstagnachmittag in Rot

STOXX-Handel STOXX 50 am Donnerstagnachmittag in Rot

Der STOXX 50 verliert am vierten Tag der Woche an Boden.

Shell
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Um 15:41 Uhr steht im STOXX-Handel ein Minus von 0.22 Prozent auf 5’281.78 Punkte an der STOXX 50-Kurstafel. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0.257 Prozent auf 5’279.79 Punkte an der Kurstafel, nach 5’293.38 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 5’283.55 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5’230.70 Punkten erreichte.

STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der STOXX 50 bislang Verluste von 0.766 Prozent. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 08.09.2026, den Wert von 5’419.19 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5’349.52 Punkten auf. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 08.10.2025, den Wert von 4’791.49 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 6.55 Prozent aufwärts. 5’572.96 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’674.85 Zählern erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell BP (+ 3.39 Prozent auf 5.81 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 3.25 Prozent auf 37.67 GBP), BAT (+ 2.15 Prozent auf 41.72 GBP), RELX (+ 1.54 Prozent auf 26.39 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (+ 1.52 Prozent auf 84.42 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen Siemens (-2.42 Prozent auf 264.65 EUR), Intesa Sanpaolo (-2.17 Prozent auf 6.12 EUR), Rolls-Royce (-2.15 Prozent auf 13.74 GBP), Richemont (-2.14 Prozent auf 168.90 CHF) und UniCredit (-2.02 Prozent auf 76.26 EUR).

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 14’949’765 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 630.698 Mrd. Euro den grössten Anteil.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier wird ein KGV von 6.35 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.14 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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