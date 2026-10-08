Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|STOXX 50 im Fokus
|
08.10.2026 15:58:16
STOXX-Handel STOXX 50 am Donnerstagnachmittag in Rot
Der STOXX 50 verliert am vierten Tag der Woche an Boden.
Um 15:41 Uhr steht im STOXX-Handel ein Minus von 0.22 Prozent auf 5’281.78 Punkte an der STOXX 50-Kurstafel. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0.257 Prozent auf 5’279.79 Punkte an der Kurstafel, nach 5’293.38 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 5’283.55 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5’230.70 Punkten erreichte.
STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verzeichnet der STOXX 50 bislang Verluste von 0.766 Prozent. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 08.09.2026, den Wert von 5’419.19 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5’349.52 Punkten auf. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 08.10.2025, den Wert von 4’791.49 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 6.55 Prozent aufwärts. 5’572.96 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’674.85 Zählern erreicht.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50
Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell BP (+ 3.39 Prozent auf 5.81 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 3.25 Prozent auf 37.67 GBP), BAT (+ 2.15 Prozent auf 41.72 GBP), RELX (+ 1.54 Prozent auf 26.39 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (+ 1.52 Prozent auf 84.42 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen Siemens (-2.42 Prozent auf 264.65 EUR), Intesa Sanpaolo (-2.17 Prozent auf 6.12 EUR), Rolls-Royce (-2.15 Prozent auf 13.74 GBP), Richemont (-2.14 Prozent auf 168.90 CHF) und UniCredit (-2.02 Prozent auf 76.26 EUR).
Die teuersten Konzerne im STOXX 50
Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 14’949’765 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 630.698 Mrd. Euro den grössten Anteil.
STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier wird ein KGV von 6.35 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.14 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|
15:58
|STOXX-Handel STOXX 50 am Donnerstagnachmittag in Rot (finanzen.ch)
|
12:26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 notiert am Mittag im Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
|
07.10.26
|FTSE 100-Wert RELX-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in RELX von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
06.10.26
|STOXX-Handel: STOXX 50 legt am Dienstagmittag zu (finanzen.ch)
|
05.10.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Handelsstart mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
01.10.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 notiert zum Ende des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
01.10.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 am Donnerstagnachmittag im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu BP plc (British Petrol)
|06.10.26
|BP Buy
|UBS AG
|28.09.26
|BP Buy
|UBS AG
|24.09.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|BP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|BP Buy
|UBS AG
|28.09.26
|BP Buy
|UBS AG
|24.09.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|BP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|BP Buy
|UBS AG
|28.09.26
|BP Buy
|UBS AG
|24.09.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|BP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.08.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5’259.69
|-0.64%
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und Renditen belasten Börsen: SMI beendet Handel mit deutlichen Verlusten -- DAX geht schwächer in den Feierabend -- US-Handel endet uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Donnerstagshandel deutlich nach. Die US-Börsen zeigten sich uneinheitlich. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.