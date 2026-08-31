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31.08.2026 15:58:03
STOXX-Handel So steht der Euro STOXX 50 am Nachmittag
Der Euro STOXX 50 notiert am ersten Tag der Woche im negativen Bereich.
Um 15:40 Uhr fällt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0.47 Prozent auf 6’455.46 Punkte zurück. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 5.534 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der Euro STOXX 50 0.129 Prozent schwächer bei 6’477.32 Punkten, nach 6’485.67 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 6’455.33 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6’481.60 Punkten erreichte.
So bewegt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf
Der Euro STOXX 50 wies am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, einen Stand von 6’358.01 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, den Wert von 6’050.54 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5’351.73 Punkten berechnet.
Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 10.34 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 6’577.20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’376.81 Zählern verzeichnet.
Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien
Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Eni (+ 2.57 Prozent auf 23.37 EUR), BASF (+ 1.58 Prozent auf 53.35 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0.69 Prozent auf 6.83 EUR), UniCredit (+ 0.59 Prozent auf 85.07 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 0.36 Prozent auf 77.70 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil Siemens Energy (-4.37 Prozent auf 143.16 EUR), Rheinmetall (-2.44 Prozent auf 1’126.40 EUR), Airbus SE (-1.68 Prozent auf 199.74 EUR), Deutsche Börse (-1.30 Prozent auf 287.40 EUR) und adidas (-1.01 Prozent auf 152.65 EUR).
Welche Euro STOXX 50-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen
Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 1’182’677 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im Euro STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 575.969 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.40 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.01 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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