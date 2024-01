STOXX-Handel So bewegt sich der Euro STOXX 50 mittags

Am Donnerstag bewegt sich der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0.28 Prozent schwächer bei 4’551.36 Punkten. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 3.887 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0.039 Prozent tiefer bei 4’562.34 Punkten, nach 4’564.11 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 4’549.74 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4’565.69 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gewann der Euro STOXX 50 bereits um 2.18 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 4’521.47 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.10.2023, wurde der Euro STOXX 50 mit 4’073.35 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 25.01.2023, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 4’148.11 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 legte der Index bereits um 0.854 Prozent zu. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 4’568.80 Punkten. Bei 4’380.97 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell adidas (+ 3.97 Prozent auf 172.74 EUR), Eni (+ 0.75 Prozent auf 14.59 EUR), BASF (+ 0.13 Prozent auf 43.84 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0.05 Prozent auf 396.20 EUR) und Bayer (-0.11 Prozent auf 32.59 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil UniCredit (-2.13 Prozent auf 26.42 EUR), Infineon (-1.42 Prozent auf 34.41 EUR), Stellantis (-1.39 Prozent auf 19.25 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1.15 Prozent auf 60.03 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-1.07 Prozent auf 114.76 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 1’510’523 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 334.805 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

2024 verzeichnet die Stellantis-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10.91 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch