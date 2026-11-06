EURO STOXX 50 846480 / EU0009658145
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06.11.2026 12:26:26
STOXX-Handel So bewegt sich der Euro STOXX 50 aktuell
Der Euro STOXX 50 gibt sich am Freitagmittag schwächer.
Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 12:08 Uhr um 1.58 Prozent tiefer bei 6’133.24 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5.420 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.383 Prozent auf 6’207.70 Punkte an der Kurstafel, nach 6’231.54 Punkten am Vortag.
Bei 6’207.70 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 6’131.98 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht
Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 0.024 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.10.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 6’272.23 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.08.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 6’502.56 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, bei 5’611.18 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 4.83 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6’577.20 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5’376.81 Punkten.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50
Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Infineon (+ 1.97 Prozent auf 46.86 EUR), Siemens Energy (+ 0.65 Prozent auf 114.58 EUR), UniCredit (-0.60 Prozent auf 76.47 EUR), Enel (-0.65 Prozent auf 9.67 EUR) und Intesa Sanpaolo (-1.26 Prozent auf 6.19 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen Rheinmetall (-4.66 Prozent auf 802.30 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-4.41 Prozent auf 57.72 EUR), Bayer (-4.06 Prozent auf 53.94 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-3.83 Prozent auf 571.80 EUR) und BASF (-3.35 Prozent auf 54.21 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 1’771’740 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 515.535 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Blick
Die TotalEnergies-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.07 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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