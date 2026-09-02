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Euro STOXX 50-Performance im Fokus 02.09.2026 09:28:14

STOXX-Handel: Euro STOXX 50 steigt zum Handelsstart

STOXX-Handel: Euro STOXX 50 steigt zum Handelsstart

Der Euro STOXX 50 knüpft am Mittwoch an seine Vortagesgewinne an.

Deutsche Bank
32.90 CHF 1.68%
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Um 09:11 Uhr gewinnt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0.09 Prozent auf 6’374.61 Punkte. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5.476 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0.082 Prozent schwächer bei 6’363.78 Punkten in den Handel, nach 6’368.98 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 6’375.83 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6’358.00 Punkten lag.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Verlust von 1.59 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 6’358.01 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 02.06.2026, einen Stand von 6’107.85 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 02.09.2025, einen Stand von 5’291.04 Punkten auf.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8.96 Prozent. Der Euro STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6’577.20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’376.81 Zählern verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Deutsche Bank (+ 2.09 Prozent auf 35.23 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1.53 Prozent auf 6.69 EUR), adidas (+ 1.08 Prozent auf 149.55 EUR), Deutsche Telekom (+ 0.70 Prozent auf 28.58 EUR) und Infineon (+ 0.63 Prozent auf 55.89 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Volkswagen (VW) vz (-1.80 Prozent auf 75.20 EUR), BMW (-1.34 Prozent auf 60.38 EUR), SAP SE (-0.94 Prozent auf 182.52 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0.87 Prozent auf 46.56 EUR) und Rheinmetall (-0.78 Prozent auf 1’071.40 EUR) unter Druck.

Euro STOXX 50-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 871’799 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 559.550 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.32 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.11 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com
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