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Euro STOXX 50-Performance im Fokus 05.11.2026 15:58:16

STOXX-Handel: Euro STOXX 50 stärker

STOXX-Handel: Euro STOXX 50 stärker

Der Euro STOXX 50 notiert am Donnerstag im Plus.

Am Donnerstag klettert der Euro STOXX 50 um 15:39 Uhr via STOXX um 0.36 Prozent auf 6’288.07 Punkte. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5.302 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0.341 Prozent höher bei 6’287.08 Punkten in den Handel, nach 6’265.71 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 6’280.65 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6’318.59 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn kletterte der Euro STOXX 50 bereits um 2.50 Prozent. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Monat, am 05.10.2026, mit 6’242.14 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 05.08.2026, stand der Euro STOXX 50 bei 6’476.98 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.11.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5’669.13 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7.48 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der Euro STOXX 50 bislang 6’577.20 Punkte. Bei 5’376.81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit BASF (+ 3.78 Prozent auf 56.35 EUR), Bayer (+ 3.76 Prozent auf 56.28 EUR), Deutsche Bank (+ 3.16 Prozent auf 33.59 EUR), Deutsche Börse (+ 2.60 Prozent auf 327.00 EUR) und adidas (+ 2.50 Prozent auf 180.75 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil Rheinmetall (-16.17 Prozent auf 841.20 EUR), Infineon (-5.97 Prozent auf 47.24 EUR), Siemens Energy (-2.54 Prozent auf 116.42 EUR), Deutsche Telekom (-1.79 Prozent auf 26.28 EUR) und Siemens (-0.20 Prozent auf 275.10 EUR).

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 5’054’080 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im Euro STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 533.804 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Titel

In diesem Jahr verzeichnet die TotalEnergies-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Mit 7.07 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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