STOXX-Handel Euro STOXX 50 gibt zum Ende des Montagshandels nach

Am Montag stand der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsende 0.60 Prozent im Minus bei 4’869.29 Punkten. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 4.123 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der Euro STOXX 50 0.171 Prozent schwächer bei 4’890.52 Punkten, nach 4’898.88 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 4’904.08 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 4’862.16 Einheiten.

Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, einen Stand von 4’804.40 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.09.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 5’000.45 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 4’521.65 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 7.90 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 5’121.71 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4’380.97 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Eni (+ 0.91 Prozent auf 13.05 EUR), UniCredit (+ 0.82 Prozent auf 38.64 EUR), BMW (+ 0.82 Prozent auf 78.98 EUR), Enel (+ 0.73 Prozent auf 6.91 EUR) und Stellantis (+ 0.57 Prozent auf 12.69 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil SAP SE (-1.34 Prozent auf 236.30 EUR), Infineon (-1.32 Prozent auf 31.40 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1.20 Prozent auf 487.10 EUR), BASF (-0.60 Prozent auf 42.46 EUR) und Siemens (-0.55 Prozent auf 188.56 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 3’570’163 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 317.638 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel

Die Bayer-Aktie präsentiert mit 3.90 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Nordea Bank Abp Registered-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9.26 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch