Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
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07.09.2026 15:58:14
STOXX-Handel: Euro STOXX 50 bewegt sich am Nachmittag im Plus
Der Euro STOXX 50 zeigt sich aktuell kaum verändert.
Am Montag klettert der Euro STOXX 50 um 15:40 Uhr via STOXX um 0.17 Prozent auf 6’403.75 Punkte. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 5.442 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der Euro STOXX 50 0.125 Prozent schwächer bei 6’384.94 Punkten, nach 6’392.93 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 6’405.52 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6’370.53 Punkten erreichte.
Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat, am 07.08.2026, stand der Euro STOXX 50 noch bei 6’523.86 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, den Wert von 6’062.07 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, mit 5’318.15 Punkten bewertet.
Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 9.46 Prozent zu Buche. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 6’577.20 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5’376.81 Zählern.
Top und Flops heute
Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Infineon (+ 5.63 Prozent auf 60.06 EUR), Siemens Energy (+ 1.77 Prozent auf 149.12 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1.77 Prozent auf 48.53 EUR), Eni (+ 1.70 Prozent auf 23.39 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0.55 Prozent auf 55.26 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2.65 Prozent auf 513.60 EUR), SAP SE (-2.27 Prozent auf 181.46 EUR), Enel (-1.04 Prozent auf 8.98 EUR), Deutsche Börse (-0.85 Prozent auf 278.90 EUR) und Deutsche Telekom (-0.85 Prozent auf 28.16 EUR).
Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50
Im Euro STOXX 50 sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 1’501’410 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 565.562 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Fokus
In diesem Jahr hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.69 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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