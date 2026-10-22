Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
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22.10.2026 09:28:15
STOXX-Handel Euro STOXX 50 beginnt die Sitzung mit Verlusten
Das macht der Euro STOXX 50 heute.
Um 09:11 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 1.41 Prozent tiefer bei 6’119.93 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5.278 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0.248 Prozent tiefer bei 6’192.11 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 6’207.52 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 6’119.93 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6’192.11 Punkten lag.
So bewegt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht
Auf Wochensicht fiel der Euro STOXX 50 bereits um 1.13 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 22.09.2026, wurde der Euro STOXX 50 auf 6’324.72 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 22.07.2026, notierte der Euro STOXX 50 bei 6’316.99 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 22.10.2025, einen Stand von 5’639.21 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 4.61 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 6’577.20 Punkten. Bei 5’376.81 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell SAP SE (+ 0.89 Prozent auf 210.50 EUR), Deutsche Börse (+ 0.68 Prozent auf 310.10 EUR), Deutsche Telekom (+ 0.43 Prozent auf 25.61 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0.40 Prozent auf 553.80 EUR) und Eni (+ 0.30 Prozent auf 26.35 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen Siemens Energy (-3.32 Prozent auf 129.20 EUR), Deutsche Bank (-2.67 Prozent auf 28.05 EUR), Infineon (-2.62 Prozent auf 51.70 EUR), Siemens (-2.57 Prozent auf 259.90 EUR) und Airbus SE (-1.71 Prozent auf 195.48 EUR).
Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf
Das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 442’091 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 560.937 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Blick
Im Euro STOXX 50 präsentiert die TotalEnergies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7.54 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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