STOXX-Handel Das macht der STOXX 50 nachmittags

Am Donnerstag notiert der STOXX 50 um 15:40 Uhr via STOXX 0.83 Prozent schwächer bei 5’449.17 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 5’501.17 Zählern und damit 0.115 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (5’494.85 Punkte).

Der Tiefststand des STOXX 50 lag heute bei 5’448.65 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5’501.17 Punkten erreichte.

STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang ein Minus von 0.607 Prozent. Vor einem Monat, am 27.07.2026, lag der STOXX 50-Kurs bei 5’420.84 Punkten. Der STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 27.05.2026, bei 5’217.70 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 27.08.2025, den Stand von 4’587.15 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 9.93 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 5’572.96 Punkte. 4’674.85 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell London Stock Exchange (LSE) (+ 3.84 Prozent auf 90.22 GBP), SAP SE (+ 3.39 Prozent auf 186.12 EUR), Rheinmetall (+ 2.88 Prozent auf 1’171.60 EUR), RELX (+ 1.51 Prozent auf 26.25 GBP) und Siemens Energy (+ 1.44 Prozent auf 153.28 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen Deutsche Telekom (-3.63 Prozent auf 27.88 EUR), Nestlé (-2.32 Prozent auf 78.02 CHF), GSK (-2.13 Prozent auf 18.59 GBP), Enel (-2.01 Prozent auf 9.32 EUR) und National Grid (-1.99 Prozent auf 11.59 GBP).

Die teuersten STOXX 50-Konzerne

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6’632’178 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 578.512 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

STOXX 50-Fundamentaldaten

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.52 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch