STOXX-Handel: Am Mittag Pluszeichen im STOXX 50

Der STOXX 50 springt im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0.31 Prozent auf 5’472.16 Punkte an. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0.224 Prozent auf 5’467.43 Punkte an der Kurstafel, nach 5’455.20 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5’481.85 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5’453.72 Einheiten.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Plus von 1.63 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.10.2026, betrug der STOXX 50-Kurs 5’320.70 Punkte. Vor drei Monaten, am 05.08.2026, stand der STOXX 50 noch bei 5’500.17 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 05.11.2025, den Wert von 4’771.97 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 10.39 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5’572.96 Punkten. 4’674.85 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 2.81 Prozent auf 122.82 EUR), National Grid (+ 2.65 Prozent auf 12.99 GBP), Rio Tinto (+ 2.40 Prozent auf 63.50 GBP), SAP SE (+ 2.36 Prozent auf 219.35 EUR) und Rolls-Royce (+ 1.82 Prozent auf 12.86 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen Rheinmetall (-16.16 Prozent auf 841.30 EUR), Deutsche Telekom (-2.43 Prozent auf 26.11 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-0.57 Prozent auf 70.06 CHF), BP (-0.35 Prozent auf 5.70 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0.33 Prozent auf 37.83 GBP) unter Druck.

Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 7’535’638 Aktien gehandelt. Mit 533.804 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Blick

2026 präsentiert die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5.92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.89 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch