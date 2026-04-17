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Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350

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Dividendentitel 17.04.2026 10:02:33

Stoxx Europe 50-Wert Nestlé-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Nestlé-Aktionäre freuen

Stoxx Europe 50-Wert Nestlé-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Nestlé-Aktionäre freuen

Es wurde beschlossen, Aktionären eine Dividende auszuschütten.

Nestlé
79.02 CHF 0.15%
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Bei der Hauptversammlung von Stoxx Europe 50-Titel Nestlé am 16.04.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 3.10 CHF je Aktie beschlossen. Die Aktionärsvergütung stieg damit im Vorjahresvergleich um 1.64 Prozent. Die Gesamtausschüttung lässt sich Nestlé 7.85 Mrd. CHF kosten. Die Gesamtausschüttung kletterte damit im Vorjahresvergleich um 0.422 Prozent.

Nestlé-Dividenden-Rendite

Der Nestlé-Anteilsschein beendete den Tag der Hauptversammlung via SIX SX bei 78.74 CHF. Der Dividendenabschlag auf das Nestlé-Papier erfolgt am 17.04.2026, dem Ex-Dividende-Tag. Der Ex-Dividende-Handel kann den Nestlé-Aktienkurs optisch negativ beeinflussen. Die Auszahlung der Dividende an die Nestlé-Anteilseigner erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 weist das Nestlé-Wertpapier eine Dividendenrendite von 3.94 Prozent auf. Damit verringerte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 4.07 Prozent.

Kursentwicklung verglichen mit realer Rendite

Im Zeitraum von 3 Jahren verringerte sich der Aktienkurs von Nestlé via SIX SX um 30.69 Prozent. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die wirkliche Rendite mit -20.92 Prozent dennoch stärker zugenommen als der Nestlé-Aktienkurs.

Dividendenvorhersage von Nestlé

Für das Jahr 2026 sehen FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 3.14 CHF voraus. Somit würde sich die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 3.98 Prozent erhöhen.

Grunddaten von Dividenden-Aktie Nestlé

Der Börsenwert des Stoxx Europe 50-Unternehmens Nestlé steht aktuell bei 198.405 Mrd. CHF. Das Nestlé-Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich aktuell auf 22.43. Der Umsatz von Nestlé belief sich in 2025 auf 89.490 Mrd. CHF. Das EPS summierte sich derweil auf 3.51 CHF.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: istock/kryczka,360b / Shutterstock.com

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