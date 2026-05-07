Stoxx Europe 50-Wert GSK-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich GSK-Anleger freuen

Bei der Hauptversammlung von Stoxx Europe 50-Titel GSK am 06.05.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 0.66 GBP je Aktie beschlossen. Die Dividende ist somit im Vergleich zum Vorjahr 8.20 Prozent gestiegen. Die Gesamtausschüttung von GSK beläuft sich auf 2.56 Mrd. GBP. Damit wurde die GSK-Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 4.91 Prozent erhöht.

GSK-Stockdividendenrendite

Letztlich notierte das GSK-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung via London bei 18.75 GBP. Der Dividendenabschlag auf den GSK-Anteilsschein erfolgt am 07.05.2026, dem Ex-Dividende-Tag. Der Dividendenabschlag kann den Aktienkurs optisch negativ beeinflussen. Die Dividendenauszahlung an die GSK-Investoren erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 verzeichnet das GSK-Papier eine Dividendenrendite von 3.62 Prozent. Damit wurde die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr geschmälert, damals betrug sie noch 4.53 Prozent.

Gegenüberstellung von Kursentwicklung und realer Rendite

Im Zeitraum von 3 Jahren hat der GSK-Kurs via London 29.65 Prozent an Wert gewonnen. Werden Rendite und Dividende gemeinsam betrachtet, hat die tatsächliche Rendite mit 113.66 Prozent mehr zugelegt als der Aktienkurs.

GSK- Dividendenerwartung

Für das Jahr 2026 gehen FactSet-Analysten von einer Erhöhung der Dividende auf 0.69 GBP aus. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Erhöhung auf 3.70 Prozent bedeuten.

GSK-Schlüsseldaten

GSK ist ein Stoxx Europe 50-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 74.158 Mrd. GBP. GSK besitzt aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 12.93. Im Jahr 2025 erzielte GSK einen Umsatz von 32.667 Mrd.GBP sowie einen Gewinn je Aktie von 1.41 GBP.

Redaktion finanzen.ch