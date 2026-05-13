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Qualitätsdividendenzahlung 13.05.2026 14:03:24

Stoxx Europe 50-Wert BNP Paribas-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich BNP Paribas-Anleger freuen

Stoxx Europe 50-Wert BNP Paribas-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich BNP Paribas-Anleger freuen

Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die BNP Paribas-Dividendenauszahlung aus.

BNP Paribas
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Bei der Hauptversammlung von Stoxx Europe 50-Wert BNP Paribas am 12.05.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 5.16 EUR je Aktie vereinbart. Damit wurde die BNP Paribas-Ausschüttung im Vorjahresvergleich um 7.72 Prozent erhöht.

BNP Paribas- Ausschüttungsrendite im Fokus

Zum Euronext-Schluss ging die BNP Paribas-Aktie am Tag der Hauptversammlung bei 90.41 EUR aus dem Handel. Der Dividendenabschlag auf das BNP Paribas-Wertpapier erfolgt am 13.05.2026, dem Ex-Dividende-Tag. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei der BNP Paribas-Aktie optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Die Dividendenauszahlung an die BNP Paribas-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des BNP Paribas-Wertpapiers 6.39 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr vermindert, damals betrug sie noch 8.09 Prozent.

Aktienkursentwicklung verglichen mit realer Rendite

Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der Kurs von BNP Paribas via Euronext 54.18 Prozent erhöht. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Gewinn von 91.41 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

BNP Paribas- Dividendenschätzung

Für das Jahr 2026 sehen Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 5.91 EUR voraus. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 6.44 Prozent hinzugewinnen.

Hauptdaten der BNP Paribas-Aktie

Die Dividenden-Aktie BNP Paribas gehört dem Stoxx Europe 50 an und ist an der Börse aktuell 102.265 Mrd. EUR wert. BNP Paribas verfügt aktuell über ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 7.85. Der Umsatz von BNP Paribas belief sich in 2025 auf 146.430 Mrd. EUR. Der Gewinn je Aktie summierte sich derweil auf 10.29 EUR.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Vitaly Korovin / Shutterstock.com,Tupungato / Shutterstock.com
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