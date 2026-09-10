Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
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10.09.2026 10:02:18
Stoxx Europe 50-Titel Richemont-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Richemont Aktionären eine Freude
Richemont-Anleger aufpasst: So hoch fällt die Richemont-Ausschüttung aus.
Für das Jahr 2026 wurde im Zuge der Hauptversammlung von Stoxx Europe 50-Papier Richemont am 09.09.2026 eine Dividende in Höhe von 3.30 CHF beschlossen. Damit wurde die Richemont-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 10.00 Prozent angezogen. Die Gesamtausschüttung von Richemont umfasst 1.76 Mrd. CHF. Damit wurde die Richemont-Gesamtdividendenausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 7.88 Prozent erhöht.
Richemont-Dividendenrendite im Fokus
Zum SIX SX-Schluss ging die Richemont-Aktie am Tag der Hauptversammlung bei 175.10 CHF aus dem Handel. Der Dividendenabschlag auf den Richemont-Titel erfolgt am 10.09.2026, dem Ex-Dividende-Tag. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Richemont-Papier optisch zu teils deutlichen Einbussen kommen. Die Auszahlung der Dividende an die Richemont-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Der Richemont-Titel verzeichnet für 2026 eine Dividendenrendite von 2.38 Prozent. Die Dividendenrendite erhöhte sich damit im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 1.96 Prozent betrug.
Reale Rendite und Aktienkurs im Vergleich
Innerhalb von 3 Jahren hat der Aktienkurs von Richemont via SIX SX 49.66 Prozent hinzugewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Gewinn von 55.08 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.
Dividendenerwartung von Richemont
Für das Jahr 2029 erwarten Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 5.35 EUR. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 2.22 Prozent nachlassen.
Grunddaten von Dividenden-Titel Richemont
Der Börsenwert des Stoxx Europe 50-Unternehmens Richemont steht aktuell bei 108.118 Mrd. CHF. Das KGV von Richemont beträgt aktuell 25.14. Im Jahr 2026 erwirtschaftete Richemont einen Umsatz von 20.852 Mrd.CHF sowie ein EPS von 5.51 CHF.
Redaktion finanzen.ch
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