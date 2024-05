Stoxx Europe 50-Titel Glencore-Aktie: Glencore kürzt Dividende

Im Zuge der Hauptversammlung von Stoxx Europe 50-Wert Glencore am 29.05.2024 wurde eine Dividende für das Jahr 2023 in Höhe von 0.10 USD je Aktie beschlossen. Die Dividende von Glencore hat sich dementsprechend im Vergleich zum Vorjahr um 71.43 Prozent reduziert. Somit schüttet Glencore insgesamt 5.19 Mrd. USD an Aktionäre aus. Damit wurde die Glencore-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 32.27 Prozent aufgebessert.

Glencore-Ausschüttungsrendite

Letztlich notierte die Glencore-Aktie am Tag der Hauptversammlung via London bei 4.83 GBP. Heute wird der Glencore-Titel mit Dividendenabschlag gehandelt. Dies kann sich optisch negativ auf das Glencore-Papier auswirken. Die Dividendenauszahlung an die Glencore-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2023 weist der Glencore-Titel eine Dividendenrendite von 2.18 Prozent auf. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich abgeschwächt, damals betrug sie noch 6.31 Prozent.

Gegenüberstellung von Glencore-Aktienkurs und tatsächlicher Rendite

Innerhalb von 3 Jahren hat sich der Aktienkurs von Glencore via London 46.00 Prozent nach oben entwickelt. Werden Rendite und Dividende gemeinsam in Betracht gezogen, hat die tatsächliche Rendite mit 550.53 Prozent stärker zugelegt als der Aktienkurs.

Dividendenschätzung von Glencore

Für das Jahr 2024 gehen FactSet-Analysten von einer Steigerung der Dividende auf 0.15 USD aus. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 2.50 Prozent ansteigen.

Hauptdaten von Dividenden-Aktie Glencore

Die Börsenbewertung des Stoxx Europe 50-Unternehmens Glencore steht aktuell bei 75.652 Mrd. USD. Glencore weist aktuell ein KGV von 17.04 auf. Im Jahr 2023 belief sich der Umsatz von Glencore auf 175.361 Mrd.USD, der Gewinn je Aktie machte 0.28 USD aus.

