L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
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27.04.2026 14:03:22
Stoxx Europe 50-Papier LOréal-Aktie: Über diese Dividende können sich LOréal-Anleger freuen
LOréal-Investoren aufpasst: So hoch fällt die LOréal-Dividendenzahlung aus.
Bei der Hauptversammlung von Stoxx Europe 50-Papier LOréal am 24.04.2026 wurde für das Jahr 2025 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 7.20 EUR beschlossen. Damit wurde die LOréal-Ausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 2.86 Prozent erhöht. Die Gesamtausschüttung von LOréal beläuft sich auf 3.92 Mrd. EUR. Die Gesamtausschüttung erhöhte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 8.36 Prozent.
LOréal- Dividendenrenditeanpassung
Am Tag der Hauptversammlung ging der LOréal-Titel via Euronext bei einem Wert von 377.45 EUR aus dem Geschäft. Heute wird die LOréal-Aktie Ex-Dividende gehandelt. Der Dividendenabschlag kann den Aktienkurs optisch negativ beeinflussen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenauszahlung an die Investoren. LOréal verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 1.96 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert, damals betrug sie noch 2.05 Prozent.
Gegenüberstellung von realer Rendite und LOréal-Aktienkurs
Innerhalb von 3 Jahren verringerte sich der Aktienkurs von LOréal via Euronext um 12.98 Prozent. Werden Rendite und Dividende gemeinsam in Betracht gezogen, hat die tatsächliche Rendite mit -11.72 Prozent dennoch stärker zugelegt als der Aktienkurs.
Dividendenaussichten von Dividenden-Aktie LOréal
Für 2026 prognostizieren FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 7.66 EUR. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen einen Zuwachs auf 2.03 Prozent bedeuten.
LOréal-Basisdaten
Der Börsenwert des Stoxx Europe 50-Unternehmens LOréal beläuft sich aktuell auf 200.964 Mrd. EUR. Dividenden-Aktie LOréal besitzt aktuell ein KGV von 31.93. 2025 setzte LOréal 44.052 Mrd. EUR um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 11.48 EUR.
Redaktion finanzen.ch
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