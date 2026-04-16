BAT Aktie 909525 / GB0002875804
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16.04.2026 14:03:20
Stoxx Europe 50-Papier BAT-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich BAT-Aktionäre freuen
Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich BAT-Aktionäre über eine Dividendenausschüttung in ihr Dividendenportfolio freuen können.
Bei der Hauptversammlung von Stoxx Europe 50-Titel BAT am 15.04.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2.45 GBP auszuzahlen. Die Aktionärsvergütung vergrösserte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 2.08 Prozent. Alles in allem schüttet BAT 5.24 Mrd. GBP an Aktionäre aus. Damit wurde das Niveau der BAT-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 0.480 Prozent nach oben angepasst.
Dividendenrenditeanpassung
Zum London-Schluss notierte die BAT-Aktie am Tag der Hauptversammlung bei 41.99 GBP. Der BAT-Anteilsschein wird am heutigen Donnerstag mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem BAT-Papier optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Kurze Zeit später wird die Ausschüttung an die Anleger vorgenommen. Der BAT-Anteilsschein verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 5.81 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich verschlechtert, damals betrug sie noch 8.34 Prozent.
Tatsächliche Rendite und Aktienkursentwicklung im Vergleich
Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der Aktienkurs von BAT via London 32.38 Prozent nach oben entwickelt. Wird die Rendite inklusive der Dividende betrachtet, fand in dem Zeitraum eine Verbesserung von 50.69 Prozent statt.
Dividendenaussichten von Dividenden-Aktie BAT
Für das Jahr 2026 erwarten Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 2.51 GBP. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Verbesserung auf 5.97 Prozent bedeuten.
BAT-Grunddaten
Die Börsenbewertung des Stoxx Europe 50-Unternehmens BAT steht aktuell bei 91.728 Mrd. GBP. BAT besitzt aktuell ein KGV von 12.00. Der Umsatz von BAT belief sich in 2025 auf 25.639 Mrd. GBP. Der Gewinn je Aktie summierte sich derweil auf 3.51 GBP.
Redaktion finanzen.ch
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