ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
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|ABB (Asea Brown Boveri)-Stockdividende
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20.03.2026 10:02:20
Stoxx Europe 50-Papier ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet ABB (Asea Brown Boveri) Anlegern eine Freude
Wie der Dividendenkalender zeigt, zahlt ABB (Asea Brown Boveri) Aktionäre eine Dividende.
Bei der Hauptversammlung von Stoxx Europe 50-Titel ABB (Asea Brown Boveri) am 19.03.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0.94 CHF auszuzahlen. Die Aktionärsvergütung vergrösserte sich damit im Vorjahresvergleich um 4.44 Prozent. Somit schüttet ABB (Asea Brown Boveri) insgesamt 1.58 Mrd. CHF an Aktionäre aus. Damit wurde die ABB (Asea Brown Boveri)-Gesamtdividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 1.66 Prozent vergrössert.
ABB (Asea Brown Boveri)- Dividendenrendite im Blick
Am Tag der Hauptversammlung schloss die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie via SIX SX bei einem Wert von 65.84 CHF. Heute wird das ABB (Asea Brown Boveri)-Papier Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenzahlung an die Anteilseigner. ABB (Asea Brown Boveri) verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 1.59 Prozent. Somit sank die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 1.83 Prozent.
Tatsächliche Rendite vs. Aktienkursentwicklung
Im Zeitraum von 5 Jahren hat der Aktienkurs von ABB (Asea Brown Boveri) via SIX SX 132.98 Prozent an Wert gewonnen. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit 172.23 Prozent mehr zugenommen als der Aktienkurs.
Dividendenvorhersage von Dividenden-Aktie ABB (Asea Brown Boveri)
Für 2026 erwarten Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 1.17 USD. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 1.41 Prozent abnehmen.
Basisdaten von Dividenden-Aktie ABB (Asea Brown Boveri)
Die Börsenbewertung des Stoxx Europe 50-Unternehmens ABB (Asea Brown Boveri) steht aktuell bei 119.586 Mrd. CHF. Das ABB (Asea Brown Boveri)-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt aktuell 27.58. Im Jahr 2025 erzielte ABB (Asea Brown Boveri) einen Umsatz von 27.453 Mrd.CHF sowie einen Gewinn je Aktie von 2.15 CHF.
Redaktion finanzen.ch
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