STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Start im Aufwind

Um 09:11 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0.03 Prozent höher bei 3’899.51 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0.031 Prozent tiefer bei 3’897.05 Punkten in den Freitagshandel, nach 3’898.27 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 3’895.09 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3’904.31 Punkten.

STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht stieg der STOXX 50 bereits um 2.85 Prozent. Der STOXX 50 wies vor einem Monat, am 03.10.2023, einen Stand von 3’852.23 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 03.08.2023, lag der STOXX 50 bei 3’932.43 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.11.2022, wies der STOXX 50 einen Stand von 3’539.48 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2023 stieg der Index bereits um 5.80 Prozent. In diesem Jahr markierte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4’089.95 Punkten. Bei 3’658.90 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit HSBC (+ 1.50 Prozent auf 6.10 GBP), Glencore (+ 1.43 Prozent auf 4.47 GBP), GSK (+ 1.12 Prozent auf 14.12 GBP), Rio Tinto (+ 1.08 Prozent auf 54.12 GBP) und BP (+ 1.08 Prozent auf 5.04 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen SAP SE (-0.86 Prozent auf 129.00 EUR), RELX (-0.73 Prozent auf 28.68 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0.71 Prozent auf 380.20 EUR), Unilever (-0.32 Prozent auf 38.89 GBP) und AstraZeneca (-0.29 Prozent auf 103.32 GBP).

Die teuersten STOXX 50-Unternehmen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 1’001’073 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die Novo Nordisk-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 412.079 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.47 erwartet. Im Index bietet die BAT-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.80 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch