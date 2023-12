STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Start fester

Im STOXX 50 geht es im STOXX-Handel um 09:10 Uhr um 0.13 Prozent aufwärts auf 4’070.38 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.045 Prozent auf 4’066.97 Punkte an der Kurstafel, nach 4’065.13 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4’070.38 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4’064.09 Zählern.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 17.11.2023, bei 3’943.28 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.09.2023, lag der STOXX 50 noch bei 3’978.84 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.12.2022, betrug der STOXX 50-Kurs 3’669.55 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2023 schlägt ein Plus von 10.44 Prozent zu Buche. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 4’125.65 Punkte. Bei 3’658.90 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell UBS (+ 1.26 Prozent auf 25.67 CHF), Siemens (+ 1.18 Prozent auf 165.32 EUR), RELX (+ 0.75 Prozent auf 30.83 GBP), Diageo (+ 0.65 Prozent auf 28.66 GBP) und SAP SE (+ 0.62 Prozent auf 142.08 EUR). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil BP (-0.78 Prozent auf 4.62 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0.74 Prozent auf 375.00 EUR), Richemont (-0.67 Prozent auf 118.95 CHF), HSBC (-0.36 Prozent auf 6.11 GBP) und Allianz (-0.31 Prozent auf 239.95 EUR).

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 604’880 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 397.158 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Blick

2023 hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die BAT-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10.39 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

