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STOXX-Handel im Blick 14.10.2026 09:28:59

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Handelsstart im Plus

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Handelsstart im Plus

Machte sich der STOXX 50 bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am Morgen an seine positive Performance an.

Rio Tinto
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Am Mittwoch gewinnt der STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0.31 Prozent auf 5’332.14 Punkte. In den Handel ging der STOXX 50 0.014 Prozent stärker bei 5’316.43 Punkten, nach 5’315.67 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 5’336.64 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5’316.43 Punkten lag.

So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche legte der STOXX 50 bereits um 0.364 Prozent zu. Der STOXX 50 notierte noch vor einem Monat, am 14.09.2026, bei 5’319.67 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.07.2026, wies der STOXX 50 5’377.65 Punkte auf. Der STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 14.10.2025, bei 4’703.93 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 7.56 Prozent nach oben. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 5’572.96 Punkte. 4’674.85 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Richemont (+ 1.84 Prozent auf 174.05 CHF), Rheinmetall (+ 1.47 Prozent auf 967.40 EUR), Rolls-Royce (+ 1.25 Prozent auf 13.62 GBP), Siemens (+ 0.89 Prozent auf 276.95 EUR) und Airbus SE (+ 0.74 Prozent auf 187.80 EUR). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen Rio Tinto (-0.84 Prozent auf 69.38 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-0.74 Prozent auf 82.88 GBP), GSK (-0.63 Prozent auf 17.42 GBP), UBS (-0.40 Prozent auf 39.93 CHF) und HSBC (-0.40 Prozent auf 14.25 GBP).

Welche STOXX 50-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die BP-Aktie das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 760’294 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 607.342 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der STOXX 50-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6.55 zu Buche schlagen. Intesa Sanpaolo-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7.15 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com
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