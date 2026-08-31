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Index im Blick 31.08.2026 09:28:18

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zeigt sich zum Start schwächer

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zeigt sich zum Start schwächer

Der STOXX 50 notiert am Morgen trotz positivem Vortag im Minus.

SAP
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Um 09:11 Uhr sinkt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0.09 Prozent auf 5’471.23 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.114 Prozent auf 5’469.80 Punkte an der Kurstafel, nach 5’476.04 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag heute bei 5’468.63 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5’473.69 Punkten erreichte.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, wurde der STOXX 50 mit 5’454.39 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, einen Stand von 5’190.62 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, lag der STOXX 50 bei 4’554.67 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 10.37 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des STOXX 50 steht derzeit bei 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’674.85 Zählern erreicht.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Richemont (+ 0.49 Prozent auf 195.50 CHF), Novartis (+ 0.32 Prozent auf 124.14 CHF), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0.31 Prozent auf 519.60 EUR), Nestlé (+ 0.28 Prozent auf 78.84 CHF) und Enel (+ 0.21 Prozent auf 9.48 EUR). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Siemens Energy (-4.42 Prozent auf 143.08 EUR), Airbus SE (-0.59 Prozent auf 201.95 EUR), SAP SE (-0.56 Prozent auf 190.24 EUR), Rheinmetall (-0.55 Prozent auf 1’148.20 EUR) und Roche (-0.45 Prozent auf 357.10 CHF).

Die teuersten STOXX 50-Unternehmen

Aktuell weist die Siemens Energy-Aktie das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 286’593 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 575.969 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Im STOXX 50 hat die BP-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.58 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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