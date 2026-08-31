Enel Aktie 1250633 / IT0003128367
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Index im Blick
|
31.08.2026 09:28:18
STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zeigt sich zum Start schwächer
Der STOXX 50 notiert am Morgen trotz positivem Vortag im Minus.
Um 09:11 Uhr sinkt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0.09 Prozent auf 5’471.23 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.114 Prozent auf 5’469.80 Punkte an der Kurstafel, nach 5’476.04 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des STOXX 50 lag heute bei 5’468.63 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5’473.69 Punkten erreichte.
So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr
Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, wurde der STOXX 50 mit 5’454.39 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, einen Stand von 5’190.62 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, lag der STOXX 50 bei 4’554.67 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 10.37 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des STOXX 50 steht derzeit bei 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’674.85 Zählern erreicht.
STOXX 50-Top-Flop-Liste
Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Richemont (+ 0.49 Prozent auf 195.50 CHF), Novartis (+ 0.32 Prozent auf 124.14 CHF), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0.31 Prozent auf 519.60 EUR), Nestlé (+ 0.28 Prozent auf 78.84 CHF) und Enel (+ 0.21 Prozent auf 9.48 EUR). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Siemens Energy (-4.42 Prozent auf 143.08 EUR), Airbus SE (-0.59 Prozent auf 201.95 EUR), SAP SE (-0.56 Prozent auf 190.24 EUR), Rheinmetall (-0.55 Prozent auf 1’148.20 EUR) und Roche (-0.45 Prozent auf 357.10 CHF).
Die teuersten STOXX 50-Unternehmen
Aktuell weist die Siemens Energy-Aktie das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 286’593 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 575.969 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Fokus
Im STOXX 50 hat die BP-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.58 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu SAP SE
|
09:29
|SAP SE Aktie News: SAP SE verzeichnet am Vormittag Verluste (finanzen.ch)
|
09:28
|Montagshandel in Frankfurt: TecDAX beginnt Montagshandel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
09:28
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Start des Montagshandels leichter (finanzen.ch)
|
28.08.26
|XETRA-Handel: TecDAX letztendlich in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
28.08.26
|SAP SE Aktie News: SAP SE gewinnt am Nachmittag an Boden (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Freundlicher Handel: TecDAX präsentiert sich nachmittags fester (finanzen.ch)
Analysen zu Siemens Energy AG
|26.08.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|26.08.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|26.08.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|26.08.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|26.08.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|26.08.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|26.08.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|26.08.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|26.08.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|07.07.26
|Siemens Energy Underweight
|Barclays Capital
|20.01.26
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|14.11.25
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|22.10.25
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|20.10.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|13.05.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|24.04.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|14.01.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Siemens Energy Neutral
|Citigroup Corp.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5’466.88
|-0.17%
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen im Blick: SMI stabil -- DAX schwächer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag seitwärts. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich dagegen mit Verlusten. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.