STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 verbucht zum Start Verluste

Am Mittwoch tendiert der STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 2.91 Prozent schwächer bei 4’005.05 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0.946 Prozent leichter bei 4’085.89 Punkten in den Mittwochshandel, nach 4’124.92 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag am Mittwoch bei 4’085.89 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3’993.99 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht fiel der STOXX 50 bereits um 4.93 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, den Wert von 4’694.75 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.01.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4’415.89 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.04.2024, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4’363.56 Punkten gehandelt.

Der Index verlor seit Jahresanfang 2025 bereits um 7.69 Prozent. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 4’826.72 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’955.19 Punkten markiert.

Tops und Flops im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit UniCredit (+ 0.95 Prozent auf 42.60 EUR), RELX (-1.07 Prozent auf 35.90 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-1.24 Prozent auf 107.40 GBP), Diageo (-1.32 Prozent auf 20.16 GBP) und Glencore (-1.36 Prozent auf 2.35 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil AstraZeneca (-4.44 Prozent auf 99.13 GBP), Novartis (-4.17 Prozent auf 84.94 CHF), Roche (-4.12 Prozent auf 239.70 CHF), BP (-3.99 Prozent auf 3.40 GBP) und UBS (-3.69 Prozent auf 22.20 CHF).

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3’789’218 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 258.282 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Fokus

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5.61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten inne. Mit 9.23 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch