Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84
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12.10.2026 09:28:16
STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 steigt zum Start des Montagshandels
Der STOXX 50 setzt seinen Aufwärtstrend auch am Montag fort und verbucht erneut Gewinne.
Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 09:10 Uhr um 0.57 Prozent stärker bei 5’335.39 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0.143 Prozent auf 5’312.79 Punkte an der Kurstafel, nach 5’305.21 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5’312.79 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5’335.39 Punkten verzeichnete.
Jahreshoch und Jahrestief des STOXX 50
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 5’332.59 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wurde der STOXX 50 auf 5’374.81 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, mit 4’701.04 Punkten bewertet.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7.63 Prozent aufwärts. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4’674.85 Zählern.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50
Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell HSBC (+ 1.99 Prozent auf 14.24 GBP), Barclays (+ 1.51 Prozent auf 4.36 GBP), Siemens (+ 0.99 Prozent auf 274.80 EUR), London Stock Exchange (LSE) (+ 0.97 Prozent auf 87.78 GBP) und Enel (+ 0.89 Prozent auf 8.97 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil BP (-0.74 Prozent auf 5.82 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0.21 Prozent auf 37.86 GBP), Rio Tinto (-0.14 Prozent auf 71.16 GBP), SAP SE (+ 0.00 Prozent auf 191.46 EUR) und BAT (+ 0.05 Prozent auf 41.96 GBP).
Die teuersten Konzerne im STOXX 50
Das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die Barclays-Aktie aufweisen. 742’194 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 617.285 Mrd. Euro im STOXX 50 den grössten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Blick
Im STOXX 50 weist die BP-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.22 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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