Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’841 0.4%  SPI 19’614 0.4%  Dow 51’655 0.8%  DAX 25’234 0.6%  Euro 0.9315 0.2%  EStoxx50 6’211 0.6%  Gold 4’175 -0.5%  Bitcoin 69’600 0.2%  Dollar 0.8323 0.2%  Öl 104.7 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Idorsia-Aktie zieht an: Neue Erkenntnisse zu zugelassenem Blutdruckmittel
BKW übernimmt Windpark in Baden-Württemberg - Aktie etwas tiefer
Deutsche-Post-Aktie mit Gewinnen: Bundesnetzagentur ermöglicht Portoerhöhung um 20,35 Prozent
Nach Rekord-Buchgewinn: So geht es mit der Strategy-Aktie weiter
Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Montagvormittag um die Kurse der Rohstoffe
Suche...
ETF Sparplan

Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Kursentwicklung 12.10.2026 09:28:16

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 steigt zum Start des Montagshandels

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 steigt zum Start des Montagshandels

Der STOXX 50 setzt seinen Aufwärtstrend auch am Montag fort und verbucht erneut Gewinne.

Shell
42.09 CHF 1.00%
Kaufen Verkaufen

Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 09:10 Uhr um 0.57 Prozent stärker bei 5’335.39 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0.143 Prozent auf 5’312.79 Punkte an der Kurstafel, nach 5’305.21 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5’312.79 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5’335.39 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des STOXX 50

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 5’332.59 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wurde der STOXX 50 auf 5’374.81 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, mit 4’701.04 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7.63 Prozent aufwärts. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4’674.85 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell HSBC (+ 1.99 Prozent auf 14.24 GBP), Barclays (+ 1.51 Prozent auf 4.36 GBP), Siemens (+ 0.99 Prozent auf 274.80 EUR), London Stock Exchange (LSE) (+ 0.97 Prozent auf 87.78 GBP) und Enel (+ 0.89 Prozent auf 8.97 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil BP (-0.74 Prozent auf 5.82 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0.21 Prozent auf 37.86 GBP), Rio Tinto (-0.14 Prozent auf 71.16 GBP), SAP SE (+ 0.00 Prozent auf 191.46 EUR) und BAT (+ 0.05 Prozent auf 41.96 GBP).

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die Barclays-Aktie aufweisen. 742’194 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 617.285 Mrd. Euro im STOXX 50 den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Blick

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.22 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.2722 19.03.2027 154716660
Long 11.9156 19.03.2027 155494991
Long 21.0275 18.12.2026 159691755
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4472 10.80 159785389
Long 11.9156 5.40 161358101
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.9578 13.64 159839666
Short 7.9437 9.45 158841454
Short 13.7487 4.23 159536285
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -31.44 152901381
Long 8 -12.50 154719009
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Weitere Links:

Alle STOXX 50-Werte im Überblick
Zu allen Marktberichten
Tops und Flops im STOXX 50

Bildquelle: nito / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude

Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.

Weiterlesen!