STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 schlussendlich in Grün

Am Montag verbuchte der STOXX 50 via STOXX letztendlich ein Plus in Höhe von 0.58 Prozent auf 4’364.13 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0.141 Prozent schwächer bei 4’332.67 Punkten in den Handel, nach 4’338.79 Punkten am Vortag.

Bei 4’332.67 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 4’369.87 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 22.03.2024, wies der STOXX 50 einen Stand von 4’395.93 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 22.01.2024, wies der STOXX 50 einen Stand von 4’073.76 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.04.2023, einen Stand von 4’079.60 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 6.65 Prozent nach oben. Bei 4’462.29 Punkten markierte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4’010.21 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit HSBC (+ 3.33 Prozent auf 6.65 GBP), AstraZeneca (+ 2.78 Prozent auf 112.50 GBP), GSK (+ 2.53 Prozent auf 16.40 GBP), Reckitt Benckiser (+ 2.38 Prozent auf 42.66 GBP) und BAT (+ 2.16 Prozent auf 23.60 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil UniCredit (-3.60 Prozent auf 34.00 EUR), Nestlé (-1.47 Prozent auf 93.84 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1.25 Prozent auf 44.08 CHF), UBS (-1.21 Prozent auf 25.39 CHF) und Richemont (-0.20 Prozent auf 127.20 CHF).

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 25’683’091 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 hat die Novo Nordisk-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 517.554 Mrd. Euro den grössten Anteil.

KGV und Dividende der STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2024 laut FactSet-Schätzung die BAT-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6.30 zu Buche schlagen. Mit 10.43 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch