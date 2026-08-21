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STOXX 50-Performance im Fokus 21.08.2026 12:26:29

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 präsentiert sich mittags schwächer

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 präsentiert sich mittags schwächer

Das macht das Börsenbarometer in Europa am fünften Tag der Woche.

Rio Tinto
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Um 12:09 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0.11 Prozent schwächer bei 5’454.89 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.005 Prozent auf 5’461.15 Punkte an der Kurstafel, nach 5’460.88 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5’476.03 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5’453.54 Einheiten.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 1.08 Prozent abwärts. Der STOXX 50 wies vor einem Monat, am 21.07.2026, einen Wert von 5’408.52 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 21.05.2026, lag der STOXX 50 noch bei 5’158.91 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 21.08.2025, den Stand von 4’618.36 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10.04 Prozent. Bei 5’572.96 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 4’674.85 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell Rio Tinto (+ 1.53 Prozent auf 76.19 GBP), Siemens Energy (+ 0.88 Prozent auf 153.92 EUR), Enel (+ 0.69 Prozent auf 9.54 EUR), Siemens (+ 0.67 Prozent auf 277.85 EUR) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0.63 Prozent auf 80.10 CHF). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen GSK (-2.23 Prozent auf 18.78 GBP), Roche (-1.51 Prozent auf 366.20 CHF), Novartis (-1.19 Prozent auf 124.84 CHF), UBS (-1.10 Prozent auf 42.25 CHF) und RELX (-1.04 Prozent auf 25.60 GBP).

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 5’044’642 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 581.056 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder

Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 7.38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.58 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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30.07.26 Rio Tinto Neutral UBS AG
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