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STOXX-Handel im Fokus 14.10.2026 17:58:12

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 legt zum Ende des Mittwochshandels zu

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 legt zum Ende des Mittwochshandels zu

Der STOXX 50 zeigte heute eine positive Tendenz.

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Zum Handelsschluss notierte der STOXX 50 im STOXX-Handel 0.75 Prozent höher bei 5’355.72 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0.014 Prozent höher bei 5’316.43 Punkten in den Handel, nach 5’315.67 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 5’316.43 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5’360.09 Punkten.

STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht stieg der STOXX 50 bereits um 0.808 Prozent. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 14.09.2026, einen Stand von 5’319.67 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.07.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5’377.65 Punkten. Der STOXX 50 stand noch vor einem Jahr, am 14.10.2025, bei 4’703.93 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8.04 Prozent nach oben. Bei 5’572.96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’674.85 Zählern registriert.

Tops und Flops im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell GSK (+ 3.59 Prozent auf 18.16 GBP), AstraZeneca (+ 3.40 Prozent auf 123.00 GBP), Rheinmetall (+ 3.14 Prozent auf 983.30 EUR), Roche (+ 3.09 Prozent auf 370.90 CHF) und Novartis (+ 2.82 Prozent auf 122.66 CHF). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen Siemens Energy (-5.44 Prozent auf 135.28 EUR), UBS (-1.55 Prozent auf 39.47 CHF), Rio Tinto (-1.06 Prozent auf 69.23 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (-1.05 Prozent auf 78.88 CHF) und Barclays (-0.97 Prozent auf 4.32 GBP).

Welche STOXX 50-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 30’481’726 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 607.342 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der STOXX 50-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6.55 erwartet. Im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.15 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com
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