STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50-Anleger greifen nachmittags zu

Um 15:39 Uhr geht es im STOXX 50 im STOXX-Handel um 0.18 Prozent aufwärts auf 5’464.82 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.224 Prozent auf 5’467.43 Punkte an der Kurstafel, nach 5’455.20 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5’481.85 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5’453.72 Zählern.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der STOXX 50 bereits um 1.50 Prozent. Vor einem Monat, am 05.10.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5’320.70 Punkten. Der STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 05.08.2026, bei 5’500.17 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 05.11.2025, den Stand von 4’771.97 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 10.24 Prozent. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’674.85 Punkten verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell National Grid (+ 2.41 Prozent auf 12.96 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2.36 Prozent auf 598.20 EUR), Allianz (+ 2.20 Prozent auf 468.50 EUR), Rio Tinto (+ 1.98 Prozent auf 63.24 GBP) und AstraZeneca (+ 1.48 Prozent auf 142.32 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen Rheinmetall (-16.17 Prozent auf 841.20 EUR), Siemens Energy (-2.54 Prozent auf 116.42 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-2.44 Prozent auf 68.74 CHF), Deutsche Telekom (-1.79 Prozent auf 26.28 EUR) und Roche (-0.91 Prozent auf 392.30 CHF).

STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 14’397’730 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 533.804 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 5.92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6.89 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch