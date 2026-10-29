STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 am Nachmittag in der Gewinnzone

Um 15:41 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 1.00 Prozent fester bei 5’422.36 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0.051 Prozent höher bei 5’371.18 Punkten in den Handel, nach 5’368.46 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 5’427.84 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5’371.18 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des STOXX 50

Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang ein Plus von 2.07 Prozent. Vor einem Monat, am 29.09.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5’359.46 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 29.07.2026, wurde der STOXX 50 mit 5’412.07 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 29.10.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4’787.29 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9.38 Prozent zu. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4’674.85 Punkten.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell Rheinmetall (+ 3.89 Prozent auf 1’051.40 EUR), UBS (+ 3.19 Prozent auf 39.83 CHF), Airbus SE (+ 3.17 Prozent auf 198.08 EUR), Novartis (+ 2.93 Prozent auf 133.00 CHF) und Siemens Energy (+ 2.70 Prozent auf 136.86 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil GSK (-1.31 Prozent auf 18.08 GBP), SAP SE (-0.83 Prozent auf 209.45 EUR), Intesa Sanpaolo (-0.68 Prozent auf 5.98 EUR), Enel (-0.24 Prozent auf 9.30 EUR) und Rio Tinto (-0.16 Prozent auf 63.83 GBP).

Die teuersten STOXX 50-Unternehmen

Das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 10’834’894 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 574.119 Mrd. Euro im STOXX 50 den grössten Anteil aus.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier soll ein KGV von 6.21 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.37 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch