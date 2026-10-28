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28.10.2026 15:58:22
STOXX 50-Handel aktuell: Das macht der STOXX 50 aktuell
Der Handel in Europa verläuft am dritten Tag der Woche in ruhigen Bahnen.
Am Mittwoch notiert der STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX 0.11 Prozent schwächer bei 5’365.37 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0.141 Prozent fester bei 5’378.98 Punkten, nach 5’371.41 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 verzeichnete bei 5’378.98 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 5’345.99 Einheiten.
So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 1.00 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.09.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5’357.91 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 28.07.2026, wurde der STOXX 50 mit 5’439.22 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 28.10.2025, den Wert von 4’787.16 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 8.23 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4’674.85 Zählern.
Tops und Flops im STOXX 50 aktuell
Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 2.21 Prozent auf 131.42 EUR), Novartis (+ 1.43 Prozent auf 130.62 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.31 Prozent auf 72.44 CHF), Barclays (+ 1.24 Prozent auf 4.27 GBP) und BP (+ 0.95 Prozent auf 6.19 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen GSK (-3.74 Prozent auf 18.52 GBP), Unilever (-1.64 Prozent auf 48.13 GBP), Rheinmetall (-1.19 Prozent auf 1’013.00 EUR), UBS (-1.13 Prozent auf 38.40 CHF) und Rio Tinto (-0.64 Prozent auf 63.59 GBP).
Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im STOXX 50 sticht die Barclays-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 32’096’468 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 566.564 Mrd. Euro im STOXX 50 den grössten Anteil aus.
Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Titel
Unter den STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6.15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.33 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
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