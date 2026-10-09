STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Start mit Kursplus

Am Freitag tendiert der STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0.61 Prozent höher bei 5’291.85 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.214 Prozent auf 5’270.94 Punkte an der Kurstafel, nach 5’259.69 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5’297.50 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5’270.94 Einheiten.

STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche sank der STOXX 50 bereits um 0.577 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.09.2026, notierte der STOXX 50 bei 5’337.57 Punkten. Der STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 09.07.2026, bei 5’385.09 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.10.2025, lag der STOXX 50-Kurs bei 4’767.34 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6.75 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5’572.96 Punkten. Bei 4’674.85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit RELX (+ 3.20 Prozent auf 26.78 GBP), SAP SE (+ 2.99 Prozent auf 190.14 EUR), London Stock Exchange (LSE) (+ 2.05 Prozent auf 86.44 GBP), Siemens (+ 1.67 Prozent auf 268.65 EUR) und GSK (+ 1.64 Prozent auf 17.64 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen Deutsche Telekom (-7.12 Prozent auf 24.92 EUR), Rheinmetall (-1.02 Prozent auf 925.40 EUR), BP (-1.01 Prozent auf 5.79 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0.73 Prozent auf 37.53 GBP) und Enel (-0.26 Prozent auf 8.77 EUR).

STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 1’802’269 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 620.600 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr präsentiert die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Mit 7.23 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch