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Index-Performance 01.09.2026 09:28:18

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Handelsstart mit Abgaben

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Handelsstart mit Abgaben

Das macht der STOXX 50 am Dienstag.

Shell
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Am Dienstag notiert der STOXX 50 um 09:10 Uhr via STOXX 0.07 Prozent tiefer bei 5’425.34 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.019 Prozent auf 5’430.31 Punkte an der Kurstafel, nach 5’429.29 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag am Dienstag bei 5’437.18 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5’424.56 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bewegte sich der STOXX 50 bei 5’454.39 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.06.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5’157.60 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 01.09.2025, den Wert von 4’563.87 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 9.44 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4’674.85 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit Novartis (+ 4.88 Prozent auf 129.28 CHF), BP (+ 3.17 Prozent auf 5.31 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1.70 Prozent auf 34.02 GBP), Unilever (+ 0.60 Prozent auf 48.05 GBP) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0.27 Prozent auf 520.20 EUR). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Rolls-Royce (-2.96 Prozent auf 14.85 GBP), SAP SE (-2.93 Prozent auf 185.30 EUR), Rheinmetall (-2.34 Prozent auf 1’084.80 EUR), London Stock Exchange (LSE) (-2.31 Prozent auf 87.92 GBP) und RELX (-1.83 Prozent auf 26.23 GBP).

Welche STOXX 50-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 4’676’657 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 575.969 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der STOXX 50-Werte

Die BP-Aktie hat mit 6.52 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.58 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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