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STOXX-Handel im Fokus 02.09.2026 12:26:20

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zeigt sich am Mittag schwächer

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zeigt sich am Mittag schwächer

Am dritten Tag der Woche ziehen sich die Anleger in Europa zurück.

SAP
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Um 12:09 Uhr verliert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0.47 Prozent auf 5’384.35 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.037 Prozent auf 5’407.74 Punkte an der Kurstafel, nach 5’409.76 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 5’418.44 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5’383.87 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn fiel der STOXX 50 bereits um 1.56 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, lag der STOXX 50 bei 5’454.39 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.06.2026, bewegte sich der STOXX 50 bei 5’189.45 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.09.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4’509.93 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 8.62 Prozent nach oben. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4’674.85 Punkten.

Tops und Flops im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Intesa Sanpaolo (+ 1.26 Prozent auf 6.67 EUR), Roche (+ 0.92 Prozent auf 350.70 CHF), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0.17 Prozent auf 34.39 GBP), Siemens Energy (+ 0.13 Prozent auf 141.26 EUR) und HSBC (+ 0.10 Prozent auf 15.35 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil RELX (-1.86 Prozent auf 25.83 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-1.61 Prozent auf 86.94 GBP), Siemens (-1.48 Prozent auf 273.75 EUR), Rio Tinto (-1.31 Prozent auf 74.82 GBP) und SAP SE (-1.29 Prozent auf 181.88 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 6’025’638 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 559.550 Mrd. Euro im STOXX 50 den grössten Anteil aus.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

Die BP-Aktie präsentiert mit 6.52 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Unter den Aktien im Index zeigt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.71 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com
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