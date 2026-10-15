STOXX 50 aktuell: STOXX 50 startet mit Verlusten

Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0.39 Prozent tiefer bei 5’332.51 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0.175 Prozent tiefer bei 5’344.27 Punkten in den Handel, nach 5’353.62 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 5’344.27 Punkte, das Tagestief hingegen 5’316.45 Zähler.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 0.371 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 15.09.2026, lag der STOXX 50 bei 5’295.41 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.07.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 5’385.69 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.10.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4’737.36 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 7.57 Prozent. In diesem Jahr erreichte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4’674.85 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit RELX (+ 3.03 Prozent auf 28.59 GBP), BAT (+ 2.98 Prozent auf 43.87 GBP), Deutsche Telekom (+ 2.85 Prozent auf 26.00 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2.47 Prozent auf 546.60 EUR) und Nestlé (+ 2.38 Prozent auf 80.77 CHF). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen Siemens Energy (-7.57 Prozent auf 125.04 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-4.56 Prozent auf 75.28 CHF), Rio Tinto (-4.20 Prozent auf 66.32 GBP), Siemens (-2.65 Prozent auf 267.75 EUR) und Rolls-Royce (-1.92 Prozent auf 13.35 GBP) unter Druck.

STOXX 50-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Aktuell weist die Barclays-Aktie das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 1’116’048 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 581.827 Mrd. Euro den grössten Anteil.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier wird ein KGV von 6.13 erwartet. Im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.35 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch